China startet riesige, ultraschnell ladende Natrium-Batterie

Neuer Speicher soll Stromnetz in Südchina unterstützen. Die Batterie kann in nur 12 Minuten zu 90 Prozent aufgeladen werden.

Nahe Nanning im Süden Chinas wurde in dieser Woche ein riesiger neuer Batteriespeicher zur Unterstützung des Stromnetzes gestartet. Darin sind Natrium-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 10 Megawattstunden installiert. Die Kapazität wird aber noch erweitert und soll am Ende 100 MWh betragen. Die Zelltechnologie erlaubt besonders schnelle Ladevorgänge. Die derzeit installierten Batterien können in nur 12 Minuten zu 90 Prozent geladen werden.

