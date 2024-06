Taiwanische Fischer entdecken chinesisches Atom-U-Boot vor der Küste

Dass chinesische Flugzeuge in Taiwans Luftraum eindringen, ist mittlerweile schon Alltag. Dass ein chinesisches Atom-U-Boot in der Meerenge zwischen Taiwan und China auftaucht, kommt allerdings nicht oft vor.

Dies deutet darauf hin, dass es ausnahmsweise keine Provokation oder Drohgebärde Chinas war. Es ist üblich, Atom-U-Boote vor der Küste von anderen Nationen auftauchen zu lassen, um zu signalisieren, dass man jederzeit einen Atomangriff starten könnte. In diesem Fall würde aber kein Begleitschiff in der Nähe sein, weil das den Überraschungseffekt schmälert.

Außerdem befand sich das chinesische U-Boot westlich der Mitte der Formosastraße (Meerenge zwischen China und Taiwan), also näher an der chinesischen als an der taiwanischen Küste. Laut den Koordinaten der Fischer war das U-Boot zum Zeitpunkt des Auftauchens in etwa 180 Kilometer vor der taiwanischen Hauptinsel entfernt und knapp 50 Kilometer vom chinesischen Festland. Überraschend wäre eine Bedrohung von dieser Seite für Taiwan also nicht, da man ohnehin damit rechnet, dass der Großteil eines chinesischen Angriffs von Richtung des Festlands aus erfolgen würde.

Abgesehen von Drohgebärden, versuchen Atom-U-Boote so lange wie möglich Unterwasser zu bleiben. Jede aufgetauchte Fahrt bietet Feinden nämlich die Möglichkeit, Fahrtrouten und -zeiten zu analysieren. Bei möglichen Konflikten könnte das ein entscheidender Vorteil sein, etwa um Seeminen oder Jagd-U-Boote strategisch zu platzieren.