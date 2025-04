Kurioser Hack: Ampeln sprechen mit Stimmen von Musk und Zuckerberg

Fußgänger in der IT-Metropole Palo Alto in Kalifornien staunten am Wochenende nicht schlecht, als sie an mehreren Zebrastreifen von Elon Musk und Mark Zuckerberg begrüßt wurden. Die waren allerdings nicht physisch anwesend, sondern ertönten nur aus den Lautsprechern des Anforderungstasters.

Auf diesen drückt man normalerweise, um zu signalisieren, dass man die Straße überqueren will. Dann ertönt ein akustisches Signal, das sehbeeinträchtigten Menschen signalisiert, wann die Ampel auf Grün springt. Mehrere Taster in Palo Alto, Menlo Park und Redwood City wurden allerdings gehackt und spielten stattdessen satirische Audioclips der Tech-Milliardäre ab. Die Stimmen dürften mit KI gefälscht worden sein.