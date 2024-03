Totale Vernichtung: USA überlegen Rückkehr zur zerstörerischsten Atomwaffe

Die Interkontinentalrakete startet, meist aus einem Silo oder von einem U-Boot aus. Die Raketenstufen bringen den Bus in einen suborbitalen Flug in den Weltraum oder zum Rande des Weltraums.

Er betonte die Wichtigkeit von thermonuklearen Mehrfachsprengköpfen. „Wir sollten ernsthaft das MIRVen unserer Interkontinentalraketen in Betracht ziehen und uns ansehen, was es potenziell braucht, um dies zu bewerkstelligen“, sagte Cotton.

Hardliner in den USA fordern dies schon lange. Jetzt haben sie mit General Anthony Cotton einen prominenten Befürworter. Cotton ist der Leiter des U.S. Strategic Command (STRATCOM). Das STRATCOM ist verantwortlich für die Atomstreitkräfte der USA.

Die LGM-35A Sentinel befindet sich derzeit in der Testphase. Ursprünglich war geplant, dass sie mit nur einem nuklearen Gefechtskopf ausgestattet wird. Die US Air Force hat schon 2023 gesagt, dass das Design der Sentinel eine MIRV-Konfiguration unterstützt – sollte die Entscheidung getroffen werden, sie so einsetzen zu wollen.

Die Weiterentwicklung der MIRV-Tauglichkeit wurde damals zu Gunsten der LGM-118 Peacekeeper gestoppt, die 1986 in Dienst gestellt wurde. Sie konnte bis zu 12 Stück W87-Gefechtsköpfe in der MIRV-Konfiguration haben. Aufgrund von Rüstungsabkommen war sie aber nur mit 10 W87s bestückt. 2005 wurde die Peacekeeper außer Dienst gestellt.

Die von U-Booten abgefeuerte UGM-133 Trident II i st ebenfalls MIRV-tauglich und tatsächlich so bestückt. Je nach Gefechtskopf und Konfiguration kann sie bis zu 12 W88 tragen (475 Kilotonnen) oder bis zu 14 W-76-1 (90 Kilotonnen). Ein Ohio-Klasse U-Boot hat 24 Trident II an Bord. Es könnte also auf einem Schlag 336 Ziele mit Nuklearwaffen beschießen. Die USA haben derzeit 14 Ohio-Klasse-U-Boote mit Trident II im Dienst. Aufgrund der Abrüstungsverträge sind die MIRV-Trident-II-Raketen aber durchschnittlich nur mit 4 Sprengköpfen bestückt.

Das Nachfolgemodel ist die RSM-56 Bulava , die 2018 in Dienst gestellt wurde. Sie hat in der MIRV-Konfiguration 10 Gefechtsköpfe mit 150 Kilotonnen geladen. Sie wird bei den neueren Borei-Klasse-U-Booten eingesetzt, von denen derzeit 7 Stück aktiv sind.

Das Gegenstück zur amerikanischen Minuteman III ist die R-36. In der neuesten Version R-36M2 ist sie mit 10 Gefechtsköpfen mit einer Sprengkraft von jeweils 750 Kilotonnen bestückt. Aktuell soll Russland 44 R-36M2 in dieser MIRV-Konfiguration besitzen. Diese sollen nach und nach durch die RS-28 ersetzt werden.

In Europa nutzen lediglich Frankreich und Großbritannien MIRV-Nuklearwaffen. Die französische U-Boot-Rakete M51 hat in der MIRV-Konfiguration 10 Gefechtsköpfe mit je 110 Kilotonnen Sprengkraft. Großbritannien nutzt die amerikanische Trident II.

Sollte die USA die Sentinel zu einer MIRV-Rakete machen, oder die Minuteman III wieder mit MIRV ausstatten, müsste sie sich dabei an das Rüstungsabkommen New Start halten. Dies gibt eine maximale Menge an nuklearen Gefechtsköpfen und Plattformen, um diese ins Ziel zu bringen, vor. Dazu könnte etwa die Bestückung der Trident-II-Raketen reduziert werden, oder es werden mehr Minuteman III außer Dienst gestellt, als durch Sentinel nachbesetzt werden.

Abrüstungsabkommen läuft aus

Allerdings wird New Start 2026 auslaufen – also bevor die USA Sentinel in Dienst stellen werden. Anhand der aktuellen geopolitischen Situation besteht die Möglichkeit, dass weder Russland noch die USA einen neuen Vertrag zur nuklearen Abrüstung aushandeln wollen. Russland hat bereits 2023 verkündigt, sich vorerst nicht mehr an den aktuell gültigen New-Start-Vertrag zu halten.

„Würde ich mir wünschen, dass China in die Verhandlungen einsteigt und Russland zurück zum Verhandlungstisch kommt? Absolut.“, sagt Cotton: Aber ich bin ein Realist und weiß, dass das möglicherweise nicht passieren wird. Als General ist es mein Job zu wissen, wie eine schlagkräftige Truppe aufgebaut wird, falls das nicht passiert.“