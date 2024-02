Waldbrände: Atomwaffen-Fabrik musste evakuiert werden

Im US-Bundesstaat Texas wüten derzeit Waldbrände. Das führt für Bewohner*innen sowie für lokale Unternehmen zu gefährlichen Situationen. So auch für das Pantex-Werk nahe der Stadt Amarillo. Das ist besonders heikel, da dieses Werk für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wartung des US-Atomwaffenarsenals verantwortlich ist.

Am Mittwoch spitzte sich die Lage so weit zu, dass Mitarbeiter*innen zum Teil evakuiert wurden. Das teilten die Betreiber via X mit. In weiterer Folge wurden auch Feuerbarrieren auf dem Gelände errichtet, um die Einrichtung zu schützen.