Wie unsichtbare Folie Vögel schützt

Sie begann an einer Lösung zu arbeiten, die das Erscheinungsbild von Gebäuden nicht beeinträchtigt. Die Basis dafür bildet ultraviolettes Licht . Das ist für das menschliche Auge nicht sichtbar, kann von vielen Vogelarten aber sehr wohl wahrgenommen werden. 2019 gründete Waddoup das Start-up BirdShades und entwickelte erste Folien-Prototypen mit integrierten UV-Komponenten.

An dem klebten zwar Greifvogelsilhouetten. Weil der Abstand zwischen den Silhouetten zu groß war, war die Schutzmaßnahme gegen den Vogelschlag aber nicht effektiv. Andere Lösungen wären architektonisch für die Universität nicht akzeptabel gewesen, sagt Waddoup zur futurezone.

Die Kollision mit Glasscheiben ist die 2-häufigste vom Menschen verursachte Todesursache von Vögeln. Dominique Waddoup machte als Biologiestudentin an der Universität Graz unmittelbar Bekanntschaft mit dem Phänomen. Dort flogen viele Vögel gegen einen Übergang aus Glas.

Partnerschaften mit Unis und ESA

Bei der Materialentwicklung arbeitete das Start-up mit Partnern aus dem universitären Bereich zusammen und veröffentlichte auch mehrere Studien. Weltraumtechnologie aus dem Grazer Inkubationszentrum der ESA floss ebenfalls in die Entwicklung mit ein. Sie half die Haltbarkeit des Materials zu optimieren. Mittlerweile wurde die Lösung auch patentiert.

2021 und 2022 wurden die ersten transparenten Vogelschutzfolien des Start-ups von Pilotkunden eingesetzt. Seit dem vergangenen Jahr sind sie offiziell am Markt. Im Fokus stehen Unternehmen und Organisationen. Verkauft werden sie über Partner in Europa und in den USA.