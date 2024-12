Wie man mit KI das perfekte Foto für Willhaben aufnimmt

Die KI eines Wiener Start-ups lernt, worauf Menschen bei einem Bild besonders achten. So lassen sich bessere Fotos aufnehmen.

“Potenzielle Kunden entscheiden in wenigen Millisekunden, ob sie ein Foto mögen oder nicht”, sagt BestView-Co-Gründerin Lusine Abrahamyan im futurezone-Interview. Wer hier keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, hat schon so gut wie verloren.

Daten aus Augentracking-Experimenten

Damit die KI weiß, was Aufmerksamkeit erzeugt, muss sie zuerst trainiert werden. Abrahamyan und ihr Team nutzten dafür Daten aus Augentracking-Experimenten. Dabei werden Probanden vor Bildschirme gesetzt, auf denen Bilder eingeblendet werden. Eine Kamera zeichnet ihre Augenbewegung auf und erkennt so, auf welchen Teil des Bildes besonders lange geschaut wird. Dieser Bereich muss also besonders interessant sein.

“Der Datensatz wurde von Tausenden Probanden mit unterschiedlichen Geschlechtern und Alter befüllt”, sagt Abrahamyan. Das KI-Modell kann damit vorhersagen, wie sehr ein Bild Aufmerksamkeit erzeugen kann und gibt dem Bild einen Wert zwischen 0 und 100. Je näher der Wert bei 100 ist, desto besser.