So soll verhindert werden, dass KI dich unfair behandelt

Vorurteile von KI

Wie man mit den Vorurteilen von computerbasierten Systemen umgehen soll, ist eine laufende und ungeklärte Debatte. Fest steht aber, dass es sie gibt. Entweder enthält bereits die Datengrundlage an sich Vorurteile oder die KI imitiert solche aus der echten Welt.

Risikoanalysen

Das Forschungsprojekt „AI Bias Risk Radar“ (ABRRA) nimmt sich ein genaues Reporting-System aus der Luftfahrtindustrie zum Vorbild. Dort wird jeder Vorfall mit einem Flugzeug in einer Datenbank erfasst. Die EU verlangt in ihrem neuen KI-Gesetz in gewissen, besonders sensiblen Bereichen (Personal, Gesundheit etc.) von Unternehmen, die KI einsetzen, genaue Risikoberichte. Hier soll die Software von Leiwand.ai eine Marktlücke schließen.

Datenbank als Grundlage

In der Datenbank von Leiwand.at werden zahlreiche Fälle erfasst, bei denen KI-Systeme Menschen diskriminiert haben. Diese stammen etwa aus Medienberichten und Studien, die von internationalen Partnerorganisationen aus Europa und den USA beigesteuert werden. Mittels mehrerer KI-Systeme wird man in der Datenbank dann nach Mustern der Diskriminierung suchen.