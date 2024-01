Diese sexistischen Antworten liefert der KI-Chatbot des AMS

Der Berufsinfomat sei eine "speziell entwickelte Künstliche Intelligenz auf Basis von ChatGPT ", heißt es in einer Aussendung. Da hat das AMS ziemlich hoch gegriffen. Denn nur kurze Zeit, nachdem der KI-Chatbot online ging, wurde massive Kritik an der Umsetzung laut.

Jedes Mal, wenn diese Schlagwörter in einer Anfrage vorkommen, werden nämlich pädagogische Berufe vorgeschlagen. So als würde man bei der Berufswahl angegeben, dass man Kinder mag und gerne mit ihnen arbeiten möchte.

Ähnliche Antworten liefert der Chatbot, wenn man hinzufügt, dass man alleinerziehend ist. Es sieht so aus, als würde der Berufsinfomat die Prompts in denen " Kinder " und/oder " Alleinerziehend " vorkommen, nicht nur leicht sexistisch beantworten, sondern auch den Kontext nicht korrekt verstehen.

Einem 14-jährigen Mädchen empfiehlt der Berufsinfomat in erster Linie kreative Berufe im Bereich Mode und Design, aber auch Berufe im Bereich Umwelt, Tiere und Gesundheit, sowie nachstehend auch IT, Computer und Handel.

Mit neuen Technologien müsse man daher " aktiv dagegensteuern ", damit Frauenbilder im digitalen Raum nicht stereotypisiert und Frauen diskriminiert werden, erklärte Carina Zehetmaier , Präsidentin des Vereins "Women in AI Austria" in einem Gespräch mit der futurezone im Juli 2023 .

Programme wie ChatGPT von OpenAI werden mit riesigen Datenmengen und unzähligen, öffentlich verfügbaren Texten trainiert. Da Ungleichheiten , Vorurteile, Stereotype und sexistische Muster tief in der Gesellschaft verankert sind, spiegeln sich diese auch in den Daten wider, mit denen derartige Programme gefüttert und trainiert werden.

AMS arbeitet an Verbesserung

Mit den Stereotypen in den Berufsinfomat-Antworten konfrontiert, will das AMS nicht von Seximsus sprechen. Vielmehr handle es sich dabei um "Gender Bias", heißt es vom Arbeitsmarktservice. "Wir haben das System so trainiert, dass es möglichst keinen Unterschied zwischen vermeintlich weiblichen oder männlichen Berufen macht", heißt es in einer Stellungnahme des AMS gegenüber der futurezone.

Außerdem verweist das AMS auf den Disclaimer des Berufsinfomaten: "Aufgrund des Einsatzes von KI ist eine fehlerfreie Beantwortung nicht garantiert." Und weiter: "Der Berufsinfomat wird nie fehlerfrei sein. Aber wir haben ihn so programmiert, dass er ein hilfreiches Tool bei der Suche nach berufsspezifischen Informationen ist. Feedback von Nutzer*innen zu gefundenen Fehlern wird von uns eingearbeitet und verbessert den Berufsinfomaten laufend", so AMS-Chef Johannes Kopf.

