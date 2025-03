Die besten Kartenspiel-Apps für iOS und Android

Vom Klassiker bis zur modernen Neuerscheinung, Kartenspiel-Apps bringen jederzeit und überall Unterhaltung.

Bereits im 12. Jahrhundert sollen die ersten Kartenspiele die Menschheit unterhalten haben. Obwohl sich mit der Zeit immer wieder neue Hits herauskristallisiert haben, erfreuen sich auch einige Klassiker bis heute großer Beliebtheit. Während früher das Kartendeck mit dabei sein musste, lässt sich heute selbst der Mehrspielermodus komplett digital abwickeln. Wir stellen euch diese Kartenspiele vor: Balatro : iOS und Android

iOS und Android Schnopsn: iOS und Android

iOS und Android Rommé: iOS und Android

iOS und Android Solitär: iOS und Android

iOS und Android UNO iOS und Android

Balatro Bei Balatro handelt es sich um ein "Roguelike Deckbuilding-Game", das Elemente aus Poker mit strategischem Gameplay kombiniert. Das Ende 2024 erschienene Kartenspiel in Pixeloptik erfreut sich momentan großer Beliebtheit. Das Spiel bietet mehrere Modi, darunter einen Kampagnenmodus sowie einen Herausforderungsmodus. Jede Runde besteht hier aus 3 Phasen: Small Blind, Big Blind und Boss Blind. Während Small- und Big-Blind übergangen werden können, muss der Boss Blind für ein Weiterkommen zwingend erledigt werden. Dies lässt sich durch geschicktes Spielen von Pokerhänden bewerkstelligen. Joker-Karten mit speziellen Effekten sorgen hier außerdem durch Synergien für Chips und andere Belohnungen. Durch die enorme Anzahl an Kombinationen mit den derzeit mehr als 150 Joker-Karten ist hier eine enorme Variabilität gegeben. Durch das Sammeln von Chips und das Freischalten neuer Karten während der Runden können dann wiederum Decks weiter angepasst werden. Balatro ist um 9,99 Euro für iOS und Android erhältlich.

Schnopsn Als Kulturgut kann man in Österreich das Kartenspiel Schnapsen bezeichnen. Hierzulande offiziell nicht als Glücksspiel, sondern als Geschicklichkeitsspiel klassifiziert, gehört es noch immer zu den beliebtesten Kartenspielen des Landes. Die App Schnopsn bietet hier die digitale Version des Klassikers. Geboten werden uns verschiedene Modi, darunter ein Online-Multiplayer sowie Ranglistenturniere, bei denen wir uns mit Spielerinnen und Spielern rund um die Welt messen können. Für Neulinge hält die App eine kompakte Anleitung sowie Tutorials bereit, die den Einstieg deutlich erleichtern. Etwas überraschend ist die Möglichkeit, auch mit Geldeinsätzen gegen andere zu spielen. Per In-App-Kauf können wir also Geld auf den Tisch legen. In Sachen Design hat man sich definitiv nicht übernommen, dem Spielspaß tut das aber keinen Abbruch. Sowohl der Hintergrund als auch die Karten (französisch sowie doppeldeutsch) können von uns gewählt werden. In der kostenlosen Version ist das Spiel werbefinanziert. Schnopsn ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Rommé Ein weiterer Kartenklassiker, der auch in Österreich seine Anhängerinnen und Anhänger hat, ist Rommé bzw. Rummy. Die App Rommé bringt das Spiel vom Tisch auf Smartphone und Tablet. In Sachen Umfang lässt die App kaum Wünsche offen. Dank mehrerer Modi können wir sowohl alleine gegen den Computer also auch online gegen andere Spieler spielen. Hier besteht sogar die Möglichkeit des lokalen Multiplayers oder über das Internet mit bis zu 3 anderen Spielerinnen und Spielern zu zocken. Da es innerhalb der Rommé-Familie dutzende Regelvariationen und Abwandlungen gibt, bietet die App einige Möglichkeiten, die Regeln nach unserem Geschmack anzupassen. Ablegen oder halten, Anzahl der Joker, Mindestpunkte und mehr können hier festgelegt werden. Auch optisch ist die Rommé-App äußerst ansprechend. Alle Züge sind animiert, beim Online-Spiel können wir sämtliche Karten-Bewegungen unserer Mitspielerinnen und Mitspieler live sehen. Für Neulinge ist außerdem eine kompakte Übersicht mit den Regeln des Spieles enthalten. Die kostenlose Variante ist werbefinanziert. Rommé ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Solitär Solitär, ein weiterer Klassiker unter den Kartenspielen, ist in den App-Stores mit dutzenden App-Varianten vertreten. Eine der beliebtesten ist die Version MobilityWare. Die digitale Version des beliebten Spiels bietet alles Wichtige für den Solitär-Genuss. Gleich zu Beginn können wir wählen, ob wir als Spielstil Zug 1 oder Zug 3 wählen möchten. Theoretisch werden wir dann sofort in die erste Partie geworfen. Zwar wird eine kurze Spielanleitung eingeblendet, wer bisher nicht mit Solitär vertraut war, wird es nach dem Lesen der Anleitung genauso wenig sein. Die Oberfläche selbst ist kompakt aufgebaut. Gespielt werden kann mit Tipp- und Wischgesten. Punkte, Zeit und genutzte Züge werden dauerhaft eingeblendet. Sowohl die Karten als auch der Hintergrund können optisch angepasst werden. Bei den Punkten lässt sich zwischen Standard, Vegas und Vegas kumulativ wählen. Neben den klassischen Runden gibt es außerdem jeden Tag eine neue Herausforderung, die wir absolvieren können. Die kostenlose Version wird durch Werbebanner und Werbeunterbrechungen finanziert. Solitär ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.