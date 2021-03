10 Games für Android und iOS mit Gamepad-Support

Es ist die ewige Debatte: PC gegen Konsole. Während PC-Spieler nicht verstehen können, warum man sich um viel Geld eine Konsole kauft, die nie auf dem neuesten Stand der Technik ist, können eingefleischte Konsolen-Fans die Hardware-Obsession der PC-Gefolgschaft nur schwer nachvollziehen.

Indes beide Lager, durch Knappheit der Grafikarten auf der einen sowie fehlender Next-Gen Konsolen auf der anderen Seite, momentan mit der Hardware kämpfen müssen, zockt im Hintergrund eine stille dritte Partei genüsslich ihre Spiele.

Dank immer stärkeren Prozessoren, die in Smartphones und Tablets gleichermaßen werkeln, lässt es sich auch auf mobilen Endgeräten mittlerweile gut zocken.

In den letzten Jahren führte außerdem die native Unterstützung von Gamepads, also etwa den Controllern von Playstation und Xbox, zu einem weiteren Schub am mobilen Gaming-Markt. Dank Gamepad-Unterstützung macht es etwa in Sachen Komfort kaum noch einen Unterschied, ob auf Konsole oder Smartphone gespielt wird.