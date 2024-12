Unser Gehirn arbeitet nur mit 10 Bit pro Sekunde

19.12.2024

Beim Sammeln von Informationen ist unser Gehirn deutlich aktiver. Das geht 100 Millionen mal schneller als das Denken.

Dass ein Computer meist schneller arbeitet als das menschliche Gehirn, dürfte niemanden überraschend. Wie viel langsamer ein Gehirn aber wirklich arbeitet, haben Forscher jetzt anhand von mathematischen Zahlen verdeutlicht. Um die Denk-Geschwindigkeit zu messe haben die Forscher das analysiert, wie sich Menschen u.a. beim Lesen, Schreiben oder Spielen von Videogames verhalten. So tippt man etwa 120 Wörter pro Minute und spricht mit 160 Wörtern pro Minute. Das wurde in mathematische Ausdrücke übersetzt: Man schreibt mit 10 Bit/s, spricht mit 13 Bit/s, löst einen Zauberwürfel mit maximal 11,3 Bit/s, spielt Tetris mit bis zu 7 Bit/s und merkt sich Zahlen mit bis zu 4,9 Bit/s. ➤ Mehr lesen: Neuer MRT-Scanner zeigt Gehirn, wie wir es nie gesehen haben Millionenfach langsamer als das Internet Anhand einer ganzen Reihe an Beispielen ermittelten die Forscher, dass der Denkprozess mit maximal 10 Bit pro Sekunde abläuft. Ein Bit steht in der Studie für ein Informationspaket - beim Tippen auf einer Tastatur entspricht das z.B. einem Anschlag pro Sekunde. In bit/s wird in der Regel eine Datenübertragungsrate angegeben. Misst man etwa seine Internetgeschwindigkeit, wird das meist in Mbit/s - also z.B. 10 Megabit - angegeben. Ein Mbit entspricht einer Million Bit.

Warum denken wir so langsam? 10 Bit/s sei eine extrem niedrige Zahl, sagt Studienautor Markus Meister vom Caltech in einem Statement. Denn gleichzeitig sammelt das Gehirn über unsere Sinne Informationen 100 Millionen Mal schneller aus der Umgebung. ➤ Mehr lesen: Neue Studie zeigt, wie sich das Gehirn von Astronauten verändert So könne ein einzelner Rezeptor im Auge 270 Bit/s erfassen, das gesamte Auge 1,6 Milliarden. "Jeden Moment nehmen wir nur 10 Bit von den Billionen, die unsere Sinne erfassen und nutzen diese 10 um die Welt um uns herum wahrzunehmen und Entscheidungen zu treffen", sagt Meister. Das Gehirn besitzt über 85 Millionen Neuronen, ein Drittel davon ist für komplexe Denkprozesse zuständig. Sie können leicht mehr als 10 Bit/s übertragen. "Das schafft ein Paradoxon: Was tut das Gehirn, um all diese Informationen zu filtern", fragt Meister. Auch die Fragen, warum es so viele Neuronen besitzt, obwohl wir so langsam denken, müsse in zukünftiger Forschung betrachtet werden. Warum können wir nicht mehrere Gedanken gleichzeitig verfolgen? Die Entdeckung der "Geschwindigkeitsbegrenzung" lässt eine weitere Frage aufkommen: Warum verarbeitet das Gehirn Gedanken nacheinander und nicht zeitgleich? Unsere Sinne können das. Wir können gleichzeitig sehen, riechen, schmecken, fühlen und hören. Ein Schachspieler kann sich aber seine nächsten möglichen Züge nur nacheinander vorstellen, nicht gleichzeitig. ➤ Mehr lesen: Gehirn-Chip: Neuralink-Patient steuert Schach-Spiel mit Gedanken Die Antwort könnte in der Evolution des Gehirns liegen. Frühe Lebewesen hatte klare Ziele: Sich zur Nahrung hin- und von Feinden wegbewegen. Da das Gehirn aus so einfachen Systemen entstanden ist, sei es nur logisch, dass es auch weiterhin nur einem Gedankengang folgen kann.

Beim Schachspiel kann man sich die Züge nur nacheinander, nicht parallel vorstellen © gomiche / Pixabay