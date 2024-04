Neuer MRT-Scanner zeigt Gehirn, wie wir es nie gesehen haben

Der bislang leistungsstärkste MRT-Scanner hat seine Arbeit aufgenommen. Er kann das menschliche Gehirn extrem hochauflösend darstellen, sodass neuartige Einblicke ermöglicht werden. Gleichzeitig verbessert das Gerät das Prozedere eines Scan-Vorgangs, wovon in erster Linie die Patient*innen profitieren.

Der neue Iseult-Scanner kann Magnetfelder mit einer Stärke von bis zu 11,7 Tesla erzeugen. Herkömmliche MRT-Geräte erreichen derzeit üblicherweise 1,5 Tesla, höchstens 3 Tesla. Durch die extreme Magnetfeldstärke kann die Dauer für einen hochauflösenden Scan massiv reduziert werden.

Mit den 11,7 Tesla lässt sich in nur 4 Minuten ein Scan des menschlichen Gehirns mit einer Auflösung von 0,2 Millimeter Gehirngewebe aufnehmen. Horizontal sind die "Scheiben" lediglich 1 Millimeter dick. Für solche Bilder mit herkömmlichen MRT-Geräten müssten Patient*innen mehr als 2 Stunden in der Röhre stecken, was in der Praxis nicht realisierbar ist.

