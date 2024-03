Forschern gelingt wichtiger Meilenstein für Kernfusion

Energie aus Kernfusion klingt fast zu schön, um jemals wahr zu werden. Sie verspricht nämlich, fast unendlich viel saubere Energie zu liefern. Doch was in der Theorie relativ simpel klingt, steht in der Praxis vor riesigen Hürden.

Neue Forschungsergebnisse versprechen allerdings, dass man auf dem Weg hin zur Kernfusion mindestens einen großen Schritt gemacht hat. Ein Team am renommierten MIT (Massachusetts Institute of Technology) hat nämlich neue Materialien und eine neue Magnettechnologie erfolgreich getestet.

➤ Mehr lesen: Wann haben wir endlich Strom aus Kernfusion?