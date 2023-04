So klingt das Magnetfeld der Erde

Im Rahmen des NASA-Projekts HARP wurden Daten zum Erdmagnetfeld in einen hörbaren Sound umgewandelt. Die NASA hat die Tonsequenz auf YouTube veröffentlicht. Zu hören sind eigenartige Geräusche wie Knirschen und Zischen. Es klingt fast, als würde man ein Gefäß mit Wasser auffüllen und wieder entleeren.

Die Ultraniederfrequenzen werden von 5 Satelliten der 2007 gestarteten THEMIS-Mission aufgezeichnet, die durch die Magnetosphäre wandern. Diese Radiowellen werden im Anschluss in hörbare Töne umgewandelt. Das soll Forscher*innen die Arbeit erleichtern Unregelmäßigkeiten im Plasmaschild zu identifizieren. Das ist eine unsichtbare Barriere, die uns vor schädlicher Strahlung und Sonnenstürmen schützt.

Supernova singt

Das Umwandeln von Weltraumdaten in Töne ist nicht neu. So hat die NASA auch andere kosmische Phänomene, wie eine Supernova oder ein Schwarzes Loch, in Klänge übersetzt.