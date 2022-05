So klingt ein Schwarzes Loch, das einen Stern frisst

03.05.2022

Astronom*innen des MIT haben die Röntgenstrahlen, die ein Schwarzes Loch freisetzt, hörbar gemacht.

Schwarze Löcher verschlingen häufig ihre Nachbarsterne. Solche Systeme werden in der Wissenschaft auch als „Röntgendoppelsterne“ bezeichnet, wenn dabei viel Energie in Form von Röntgenstrahlen freigesetzt wird. Wie diese klingen, haben Astronom*innen vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) nun aufgezeichnet. Sei wandelten die Emission eines typischen Röntgenechos in hörbare Schallwellen um. Das Geräusch klingt etwas gespenstisch. Es erinnert auch ein wenig an den Soundeffekt in Science-Fiction-Filmen, wenn ein UFO herumschwebt. In dem YouTube-Video kann man selbst reinhören, wie das Schwarze Loch klingt:

Schwarze Löcher besser verstehen Das Umwandeln der Röntgenechos in hörbare Schallwellen ist nur ein kleiner Teil der im Fachjournal The Astrophysical Journal veröffentlichten Studie. Die Echoortung der Schwarzen Löcher dient eigentlich dazu, die Umgebung und die Evolution der Singularitäten näher zu erforschen. "Die Rolle von Schwarzen Löchern in der Galaxienentwicklung ist eine offene Frage in der modernen Astrophysik", sagt Co-Autorin Erin Kara vom MIT in einer Presseaussendung. "Diese Doppelsternsysteme scheinen 'kleine' supermassereiche Schwarze Löcher zu sein. Wenn wir die Ausbrüche in diesen kleinen, nahe gelegenen Systemen verstehen, können wir auch nachvollziehen, wie ähnliche Ausbrüche in supermassereichen Schwarzen Löchern die Galaxien beeinflussen“, so die Wissenschaftlerin weiter.

Knabbert ein Schwarzes Loch an einem benachbarten Himmelskörper, kann ein sogenannter Röntgendoppelstern entstehen. © ESA/Hubble