Nothing Phone 3a und 3a Pro im Test: Nichts Essenzielles

Die britische Smartphonemarke will mit einem eigenen KI-Knopf in ihrem Mittelklasse-Smartphone punkten. Doch gelingt das?

Sollte man sich Nothing Phone 3a oder 3a Pro? Das kommt auf die Wünsche an, und wie viel man bereit ist, auszugeben.

Das Nothing Phone 2a des gleichnamigen britischen Smartphoneherstellers gilt mit mehr als einer Million verkaufter Exemplare als erfolgreichstes Handy des noch jungen Unternehmens. Nun will die Marke mit dem Nothing Phone 3a und 3a Pro an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Von der Masse sollen sich die Geräte mit einem eigenen KI-Knopf abheben - mittlerweile 8 Jahre alte Samsung-Geräte lassen grüßen.

Aber der Reihe nach. Nothing ist seiner Designsprache treu geblieben und verleiht seinen Geräten wieder einen industriellen Touch, indem man auf eine transparente Rückseite setzt, unter der sich scheinbar technische Komponenten befinden (die allerdings rein ästhetisch sind). Auch die Glyphs, die LED-Streifen auf der Rückseite, sind als Markenzeichen von Nothing wieder mit an Bord. Das Nothing 3a ist in den Farben Schwarz, Weiß und Blau (exklusiv auf der Nothing-Website) erhältlich; das 3a Pro gibt es in Schwarz und Silber-Grau.

Verblüffende Ähnlichkeit

Sowohl Design als auch Glyphs erinnern stark an den Vorgänger. Das Nothing 3a sieht dem 2a, das Kameramodul ausgenommen, zum Verwechseln ähnlich. Ja, das Nothing Phone 3a ist leicht größer und das Muster leicht unterschiedlich, auf den ersten Blick fällt das allerdings kaum auf. Lediglich die Kamera lässt erkennen, dass es sich um eine Weiterentwicklung handelt. Anstelle von 2 besitzt das Nothing Phone 3a nun 3 horizontal angeordnete Linsen (50-MP-Hauptkamera, 50-MP-Teleobjektiv-Kamera und 8-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera).