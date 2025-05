Google zeigt neues Design und neue Funktionen für Android

Im Rahmen der Android Show: I/O Edition gibt Google bereits eine Woche vor der eigentlichen I/O Neues zu Android bekannt.

Große Neuerungen in Googles Android wurden in den vergangenen Jahren in der Regel im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O bekannt gegeben. Diesmal hat Google aber schon eine Woche vor deren Keynote am 20. Mai eine Veranstaltung angesetzt. Bei der Android Show: I/O Edition steht ausschließlich das Smartphone-Betriebssystem im Mittelpunkt.

Neues Design Material 3 Expressive Was bereits vorab durchgesickert ist, ist nun offiziell. Google bringt mit Material 3 Expressive eine neue Designsprache in Android. Bei den Neuerungen verlässt sich Google nicht nur auf seine internen Experten. Vielmehr wurden 46 Studien mit über 18.000 Teilnehmenden durchgeführt, wie es heißt. Das neue Design würde demnach besonders bei jungen Anwenderinnen und Anwendern gut ankommen. ➤ Mehr lesen: Google leakt große Design-Änderung für Android Insgesamt hat Google laut eigenen Angaben 15 UI-Komponenten neu gestaltet. Dazu zählen etwa Buttons und Toolbars. Es gibt erweiterte Farbpaletten, neue Schriftarten, neue Formen und Animationen.

Material 3 Expressive © Google

Gemini überall Zudem setzt Google wenig überraschend verstärkt darauf, Gemini auf all seine Geräte zu bringen. So kommt Gemini jetzt auch im Rahmen von Wear OS auf Smartphones. Etwa, um Erinnerungen per Sprache zu setzen oder Nachrichten direkt am Handgelenk zu beantworten. In Android Auto hilft Gemini bei der Navigation und kann Nachrichten zusammenfassen oder übersetzen. Im Rahmen von Gemini Live soll der Assistent zum “Live”-Konversationspartner im Auto werden, wie es heißt. Auch auf Google TV sowie auf dem künftigen Betriebssystem für Mixed-Reality-Plattform Android XR soll Gemini präsent sein. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 9a im Test: Schön ist es nicht, aber richtig gut Mehr Sicherheit Zudem baut Google den Schutz vor Betrug, Diebstahl und Datenmissbrauch auf Android massiv aus. Mit Android 16 wird das Advanced-Protection-Programm als Geräteeinstellung für alle Nutzer verfügbar gemacht. Ist diese Option aktiviert, greifen verschiedene Sicherheitsmechanismen auf mehreren Ebenen. So werden etwa unsichere Netzwerkverbindungen und das Besuchen unsicherer Webseiten verhindert.

© Google

Außerdem gibt es verbesserten Schutz vor Telefon- und SMS-Betrug. Android blockiert etwa bestimmte riskante Aktionen während eines Anrufs mit unbekannten Kontakten, wie das Deaktivieren von Google Play Protect, das erstmalige Sideloading einer App oder das Erteilen von Zugriffsberechtigungen. Die KI-gestützte Betrugserkennung in Google Messages wurde erweitert, um eine größere Vielfalt von Betrugsmaschen zu erkennen, darunter Mautgebühren-, Krypto-, Finanz-, Geschenkkarten- und Technischer-Support-Betrug. Die Analyse der Nachrichten findet direkt auf dem Gerät statt, um den Datenschutz zu wahren.

Google Find Hub © Google