SpaceX-Starship zündet Triebwerke vor dem nächsten Launch

Die Riesenrakete von SpaceX soll wohl in den kommenden Wochen das nächste Mal abheben.

Der nächste Start des Starship steht an. Die Riesenrakete soll in den kommenden Tagen beziehungsweise Wochen zum insgesamt 9. Mal abheben. SpaceX hat dafür den sogenannten Static-Fire-Test durchgeführt. Dabei werden die Triebwerke gezündet, während die Rakete am Boden verankert ist.

Zu sehen ist der Testlauf auf Fotos und in einem rund 1-minütigen Video, das SpaceX auf X gepostet hat. Nähere Angaben zum Raketenstart hat das Weltraumunternehmen noch nicht veröffentlicht. Daher ist auch unbekannt, wann genau der nächste Launch über die Bühne gehen soll.

