SpaceX-Starship ist bei Testflug erneut explodiert

Wegen der Explosion des Starship "regnete" es in der Karibik wieder Raketenteile. Flüge mussten umgeleitet werden.

In der Nacht auf Freitag schickte SpaceX sein Starship ein weiteres Mal in Richtung Orbit. Der 8. Testflug endete im nächsten Rückschlag für das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Der Start und die Anfangsphase gingen noch wie geplant über die Bühne. Die obere Raketenstufe ist dann aber in der oberen Erdatmosphäre explodiert.

Zuvor hatte sich der Super Heavy Booster vom Starship getrennt und ist zur Startrampe zurückgekehrt. Immerhin gelang es auch bei diesem Testflug erneut, die untere Raketenstufe am Startturm mit Greifarmen aufzufangen.

