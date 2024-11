SpaceX-Bild zeigt dramatischen Moment beim letzten Starship-Test

Seither hat SpaceX auf X einige Bilder von der Mission veröffentlicht. Eines davon zeigt den besonders dramatischen Moment, in dem die obere Raumkapsel vom Super Heavy Booster getrennt wurde. Unter dem X-Beitrag finden sich zahlreiche anerkennende Kommentare, die die Schönheit der Bilder betonen.

Der 6. Starship-Test fand am Dienstag statt. Die unbemannte, bisher stärkste Rakete der Welt flog dabei eine Stunde lang und erreichte eine Höhe von 200 km, bevor sie schließlich im Indischen Ozean landete.

Über Golf von Mexiko

Das Ereignis fand etwa 2 Minuten und 45 Sekunden nach dem Start über dem Golf von Mexiko statt. Die 120 Meter hohe Rakete erzeugte zu diesem Zeitpunkt 17 Mio. Pfund Schub.

Eigentlich hätte das Starship anschließend wieder auf der Starbase in Boca Chica in Texas landen sollen, so wie es das Starship bereits beim vorherigen Testflug tat. Aber dieses Mal reduzierte der Booster seine Leistung, und man musste die Rakete stattdessen im Ozean landen.

SpaceX will nun weiter am Starship arbeiten und es noch leistungsstärker machen. Dazu sollen zu den 33 Raptor-Triebwerken, die derzeit Bestandteil des Boosters sind, weitere Triebwerke hinzukommen, wie Digital Trends berichtet.