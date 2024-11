Warum auf dem SpaceX Starship eine Banane aufgemalt ist

Kommende Woche soll der 6. Testflug des Starship stattfinden. SpaceX hat die Rakete bereits auf den Startplatz im Süden von Texas gebracht, wo sie am Montag starten soll. Bereits im Vorfeld veröffentlichte das Raumfahrtunternehmen auf X Fotos, auf denen man die Rakete auf der Starbase in Boca Chica sieht.

Banane als Maßstab

Ein Detail sticht auf den Fotos besonders ins Auge: Auf der glänzenden Edelstahloberfläche des Starships prangt eine grinsende Cartoon-Banane mit einem lächelnden Gesicht, die ihrerseits eine noch kleinere Banane in der Hand hält.

Als Betrachter fragt man sich natürlich, was es mit der komischen Banane auf sich hat. Es gibt aber eine Erklärung dafür. Unter Luft- und Raumfahrt-Ingenieuren gibt es dazu nämlich einen Insiderwitz: Banane werden hier gern als Maßstab verwendet – sogenannte „Bananas of Scale“. Laut Space.com sind die Bananen am Starship eine Anspielung darauf.

Bananen werden bei wissenschaftlichen oder technischen Abbildungen offenbar gelegentlich hinzugefügt, damit man sich die tatsächliche Größe eines Raumschiffs besser vorstellen kann.

Die Idee dahinter ist, dass jeder weiß, wie groß eine Banane ungefähr ist. Wie einem Reddit-User aufgefallen ist, steht auf der kleineren Banane am Starship sogar „For Scale“, also „als Maßstab“: