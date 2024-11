SpaceX will Starship bei Testflug im All betanken

SpaceX will schon bald versuchen, sein Starship im All zu betanken. Das erzählte NASA-Mitarbeiter Kent Chojnacki gegenüber Spaceflight Now. Er ist Vize-Chef des "Human Landing System"-Programms der US-Raumfahrtagentur.

SpaceX plant, das Starship-Raumschiff mithilfe eines Tankschiffs aufzutanken. Dieses Schiff ist fast baugleich mit der Starship-Oberstufe, allerdings ohne Fenster. Damit kann das Schiff in der Erdumlaufbahn Nachschub an Sauerstoff und Methan erhalten, um etwa zum Mars weiterfliegen zu können.

