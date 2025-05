Google experimentiert mit Kommentar-Funktion in der Suche

Die Funktion ist derzeit in der Testphase und nur in der mobilen Version von Google verfügbar.

Google steht unter Druck. Zum einen versucht das Unternehmen, möglichst viel KI in seine Suche einzubetten. Zum anderen treten dadurch aber auch menschengemachte Inhalte in den Hintergrund. Das Unternehmen scheint deshalb zu versuchen, sich wieder mehr auf menschengenerierte statt KI-generierte Antworten zu fokussieren. Denn Google experimentiert mit einer Kommentar-Funktion in der Suche, die stark an Reddit erinnert.

Nur für die Google-App

Das zeigen Postings von dem SEO Berater Nicholas McDonough auf X. Hinzugefügte Screenshots im Posting zeigen, wie die Diskussionsplattform in Zukunft aussehen könnte.