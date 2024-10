Historisches Starship-Manöver wäre fast schiefgegangen

"Wir waren eine Sekunde davor, abzubrechen"

"Ich will ehrlich über den beängstigend Scheiß sein, der passiert ist und was wir dagegen machen", sagt der Mitarbeiter zum SpaceX-Chef. Demnach gab es beim Zünden des Triebwerks für den Anflug auf den Tower Probleme.

Die Spin-Gas-Einspritzung, die dafür sorgt, dass der Treibstoff in die Brennkammern kommt, sei nicht korrekt konfiguriert gewesen. Wird das Gas nicht mit der richtigen Geschwindigkeit eingeleitet, ist der Druckaufbau zu gering und die Triebwerke zünden nicht wie vorgesehen.

"Wir waren eine Sekunde davon entfernt abzubrechen und zu versuchen, die Rakete neben dem Turm in den Boden krachen zu lassen, statt in den Turm", erklärt der Mitarbeiter weiter. Musk kommentiert die Ausführungen mit einsilbigen Kommentaren wie "Wow", während er sich mitten in einem Kampf im Computerspiel befand.