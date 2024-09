Explosion von SpaceX-Rakete riss riesiges Loch in die Atmosphäre

Das "Loch" in der dünnen Luftschicht in der oberen Atmosphäre erstreckte sich über Tausende von Kilometern und blieb fast eine Stunde lang bestehen. Das Ausmaß des Loches überraschte die Wissenschaftler. "Das bedeutet, dass wir die Prozesse, die in der Atmosphäre ablaufen, nicht verstehen", sagt Yury Yasyukevich, Atmosphärenphysiker am Institut für solar-terrestrische Physik im russischen Irkutsk.

Schlecht für Satellitenkommunikation

Solche Löcher in der Atmosphäre können auch für uns Menschen am Boden gefährlich werden - etwa jenen, die in selbstfahrenden Autos unterwegs sind. Diese sind nämlich auf präzise Satellitennavigation angewiesen, die durch das Loch verfälscht wird. Auch zur Weiterleitung von Funkwellen auf der Erde ist die Ionosphäre von zentraler Bedeutung.

➤ Mehr lesen: Spritztour im Waymo: So fährt es sich im selbstfahrenden Taxi

Die Ionosphäre ist eine Schicht in der Atmosphäre, die in etwa 80 Kilometern Höhe beginnt und gut 900 Kilometer dick ist. Sie besteht aus einer dünnen Luftschicht, wobei manche Gas-Moleküle von der Sonnenstrahlung ionisiert wurden. Ihnen wurde also ein Elektron "weggerissen", wodurch sie positiv aufgeladen werden. Wie viele ionisierte Teilchen es in der Ionosphäre gibt, hängt von der Höhe und auch vom Breitengrad ab.