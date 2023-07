SpaceX-Rakete hat Loch in Atmosphäre gerissen

30.07.2023

Am 19. Juli startete eine Falcon-9-Rakete ins All. Dabei verursachte sie eine gewaltige Schockwelle in der Ionosphäre über Kalifornien.

Am Abend des 19. Juli startete eine Falcon-9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien aus in den Orbit. An Bord befanden sich 15 Starlink-Satelliten - ein Routine-Flug für Elon Musks privates Raumfahrtunternehmen SpaceX. Ungewöhnlich war allerdings der Effekt, den die Falcon 9 auf die Atmosphäre der Erde hatte. Denn die Rakete erhellte den Himmel nicht nur mit ihrem typischen Abgasschweif, sondern auch in geisterhaftem, rotem Licht. "Nachdem die Rakete den Himmel überflogen hatte, breitete sich ein rotes, fluoreszierendes Leuchten nach Süden aus", beschrieben Beobachter*innen in Kalifornien das Schauspiel am Himmel gegenüber Spaceweather.com. "Es war fast 20 Minuten lang sichtbar." ➤ Mehr lesen: Spektakuläres Video zeigt Falcon-9-Flug zum Orbit und zurück

Loch in der Ionosphäre Dieses rote Leuchten lässt darauf schließen, dass die Falcon 9 ein Loch in die Ionosphäre gerissen hat - ein Teil der Atmosphäre, der zwischen 80 und 1.000 Kilometer über der Erde liegt. "Dies ist ein gut untersuchtes Phänomen, wenn Raketen ihre Triebwerke in 200 bis 300 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche zünden", erklärt der Physiker Jeff Baumgardner von der Universität Boston gegenüber Spaceweather.com. Die enorme Schockwelle in Kombination mit Wassertröpfchen aus Abgasen der Raketentriebwerke, die mit geladenen Teilchen reagieren, hätte für das rote Licht am Himmel gesorgt. Solche Löcher in der Ionosphäre würden mit der zunehmenden Zahl von Raketenstarts immer häufiger werden, erklärt Baumgardner. ➤ Mehr lesen: Spektakuläres Video zeigt Starship-Start in Zeitlupe