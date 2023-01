Falcon Heavy Rakete soll mit geheimer Space-Force-Fracht abheben

Riesenrakete von SpaceX könnte am Samstag einen Kommunikationssatelliten und mehrere "experimentelle" Geräte ins All befördern.

Zum insgesamt erst 5. Mal soll am Wochenende eine SpaceX-Trägerrakete vom Typ Falcon Heavy abheben. Der Start mit der Bezeichnung USSF-67 wird von der US Space Force beauftragt. Am Samstagabend soll die Rakete, die aus 3 zusammengebauten Falcon-9-Raketen besteht, im Kennedy Space Center in Florida starten. Die Wetterbedingungen stehen aus momentaner Sicht sehr gut dafür.