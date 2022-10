Neuer Space-Force-Satellit soll Hyperschallraketen früh erkennen

Während die großen Militärmächte der Welt die Entwicklung von Hyperschallraketen - also solchen, die schneller als Mach 5 fliegen können - vorantreiben, wird auch intensiv an Gegenmaßnahmen geforscht. Zur Früherkennung solcher Waffen, die auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden könnten, hat die US Space Force im Juli einen neuen Satelliten gestartet. Nun haben seine Sensoren den Betrieb aufgenommen, wie The Defense Post berichtet.

Weite Teile der Erde im Blick

Wide Field of View Geosynchronous Earth Orbit Testbed (WFOV GEO) nennt sich der langwierige Name des Satelliten. Er soll weite Teile der Erde zur gleichen Zeit im Blick behalten und bewegt sich auf einem geosynchronen Orbit um die Erde. Er scheint also über einem fixen Punkt auf der Erdoberfläche zu "stehen". Entwickelt wurde der Satellit vom US Space Systems Command in Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen TAP Lab und der Boeing-Tochter Millennium Space Systems.