Space Force trainiert Kämpfe im Orbit

Die US Space Force hat gerade eine Trainingsübung namens Space Flag 22-3 absolviert, bei der die Teilnehmer*innen an simulierten Orbitalkämpfen teilgenommen haben. Die Übung fand auf der Schriever Space Force Base in Colorado statt. Fast 120 Mitarbeiter*innen der Space Force haben gemeinsam mit Kolleg*innen der US Air Force und der US Army an dieser Übung teilgenommen, wie Space Force berichtet.

Die in Space Flag 22-3 simulierten Arten von Bedrohungen sind generell zu einem Problem für die Space Force und das Pentagon geworden. In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl neuer weltraumgestützter Waffen entwickelt und getestet, die zu Störungen von GPS-Satelliten führen oder etwa Spionagesatelliten blenden können. Wie genau diese Übungen aussehen, sagt die Space Force allerdings nicht.