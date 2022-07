Spanien hat jetzt auch eine Space Force

Neben den USA und Australien bekommt auch Spanien nun eine eigene Space Force. So wird die spanische Air Force erweitert und soll damit von nun an auch Einzug in den Weltraum halten. Das hat Spaniens Regierungssprecherin Isabel Rodríguez García im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet. Aus der Air Force wurde nun die Air and Space Force.

Die Änderung der Nomenklatur sei ihr zufolge ein Zeichen des strategischen Engagements der spanischen Regierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie. „Es geht darum, die Anstrengungen, welche wir seitens der Regierung unternehmen, sichtbarer zu machen, um alle Vorrichtungen, und in diesem Fall die Verteidigung unseres Landes, an eine neue Realität, an neue Herausforderungen, die uns bevorstehen, anzupassen“, sagte sie.