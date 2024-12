Höchster Wolkenkratzer der USA könnte Flugverkehr gefährden

"The Boardwalk at Bricktown"-Wolkenkratzer

10.12.2024

Die Bundesluftfahrtbehörde wurde gebeten, den Bau des gewaltigen Gebäudes zu verbieten.

In Oklahoma City soll “The Boardwalk at Bricktown” gebaut werden. Mit geplanten 581 Meter wäre er nicht nur der größte Wolkenkratzer der USA, sondern auch das sechsthöchste Gebäude der Welt. Jetzt gibt es neue Sicherheitsbedenken. Der Wolkenkratzer sei eine Gefahr für den Flugverkehr, berichtet Oklahoman.com. ➤ Mehr lesen: Weltweit erster 1.000-Meter-Wolkenkratzer wird doch fertiggebaut Beeinträchtigung mehrerer Flughäfen Jeff Mulder, Direktor der Behörde, die für die Flughäfen von Oklahoma City zuständig ist, hat seine Bedenken der Bundesluftfahrtbehörde FAA geäußert. Aufgrund seiner Höhe würde der Wolkenkratzer Probleme für den OKC Will Rogers International Airport, den Wiley Post Airport und die Tinker Air Force Base bedeuten. Auf dem Luftwaffenstützpunkt starten und landen regelmäßig große Maschinen, wie der B-52-Bomber und die B-1 Lancer.

Durch den hohen Turm müsse man die Flugrouten und das übliche Prozedere bei den Starts anpassen. Dies würde Flugsicherheitsprobleme mit sich bringen und generell einen negativen Einfluss auf die Flugumgebung von Oklahoma City haben. Bei Landeanflügen würde es zu Verzögerungen kommen, weil die Flugzeuge mehr kreisen müssen. Mulder geht davon aus, dass nicht nur die Flughäfen, sondern auch die Piloten Sicherheitsbedenken haben werden. Höheres Unfallrisiko bei kreisenden Landungen In einem zweiten Brief an die FAA, der über ein Auskunftsbegehren anonymisiert freigegeben wurde, wird über mögliche Probleme am Max Westheimer Airport geschrieben. Der ist etwa 20 km vom Stadtzentrum und 18 km vom Will Rogers Flughafen entfernt. Er dient ua. als Überlaufflughafen, wenn bei Will Rogers die Kapazitäten ausgeschöpft sind. ➤ Mehr lesen: 532 Meter hoher Wolkenkratzer bekommt eigenen Regenwald Der Brief weist darauf hin, dass Unfallstudien zeigen, dass kreisende Anflüge viel gefährlicher als direkte Anflüge sind. Je mehr Flugzeuge kreisen müssen, desto höher die Gefahr für Unfälle. Als Fazit ist zu lesen: „Der Bau dieses Gebäudes, nach den jetzigen Plänen, sollte nicht genehmigt werden.“ Umstrittenes Projekt Hinter dem Wolkenkratzer steht der kalifornische Geschäftsmann Scot Matteson. Eigentlich hatte der geplant, dass die Bauarbeiten im Oktober beginnen. Aktuell ist der Start auf 2025 verschoben. Er sei informiert über die Sicherheitsbedenken, warte aber noch auf eine Stellungnahme der FAA, bevor er sich konkret zu diesem Thema äußern will. Der Wolkenkratzer ist Teil eines geplanten Komplexes. Zu diesem gehören 3 weitere Gebäude, die bis zu 105 Meter hoch sein sollen. Die Baukosten des gesamten Projekts werden auf 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt.

"The Boardwalk at Bricktown"-Wolkenkratzer © AO Architects

Der Wolkenkratzer ist nicht nur wegen der Flugsicherheit umstritten. So wird hinterfragt, ob eine Stadt mit 700.000 Einwohnern so ein Mega-Gebäude überhaupt benötigt. Außerdem liegt Oklahoma City in der sogenannten Tornado Alley und wird regelmäßig von Wirbelstürmen heimgesucht. Mit 510 km/h wurde hier die bisher weltweit höchste Windgeschwindigkeit bei einem Tornado gemessen. Anwohner fürchten, dass ein solch hoher Wolkenkratzer anfällig für starken Wind ist und nicht nur die Menschen darin, sondern auch in der Umgebung gefährden könnte.