Beim Bau von The Line und Co sollen 21.000 Arbeiter gestorben sein

Saudi-Arabiens NEOM-Projekte stecken in der Krise und sind mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert.

Die größenwahnsinnigen Bauvorhaben von Saudi-Arabien sorgten in den vergangenen Jahren für Staunen und Kopfschütteln gleichermaßen. Wenig verwunderlich wird dabei regelmäßig die Frage aufgeworfen, ob denn die Mega-Projekte jemals realisiert werden können und ob sie den gewünschten Erfolg bringen.

Mit den NEOM-Projekten will Saudi-Arabien bekanntlich seinen Pfad in eine Zukunft pflastern, die unabhängig von den Erdölexporten ist. Mehr als 925 Milliarden Dollar werden dafür zur Verfügung gestellt. Doch nun gerät das Vorhaben offenbar in ernsthafte Schwierigkeiten.

NEOM-CEO wurde ausgetauscht

Der Langzeit-CEO von NEOM, Nadhmi al-Nasr ist nicht länger der Chef des Zukunftsprojekts. Offiziell will NEOM damit eine neue Phase einläuten. Inoffiziell soll der saudische Kronprinz mit dem Fortschritt der Projekte mehr als unzufrieden sein. In den vergangenen Tagen sind auch noch äußerst schwerwiegende Vorwürfe hinzugekommen.

