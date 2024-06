Kilometerhohe Wolkenkratzer sollen erneuerbare Energie speichern

Ermöglicht werden sollen solche Schwerkraft-Energiespeichersysteme (GESS - Gravity Energy Storage Systems) in kilometerhohen Wolkenkratzern und auf natürlichen Abhängen - in Form von Gewichten oder Wasserkraft.

Auf diese Weise könnten mehrere GWh an schwerkraftbasierter Energie gespeichert werden, heißt es in einer Aussendung der beiden Unternehmen. Energy Vault testet derzeit ein solches modulares System , das auf eine hohe Skalierbarkeit ausgelegt ist.

In einem bis zu 1.000 Meter hohen Wolkenkratzer könnten etwa schwere Gewichte mit überschüssigem Strom nach oben befördert und in den höher gelegenen Etagen gelagert werden. Bei Bedarf könnte man die Gewichte absinken lassen und damit Generatoren antreiben .

Bei der Gewicht-basierten Stromerzeugung und Speicherung sieht es nicht viel anders aus. Bei beiden Lösungen hängt die Machbarkeit auch an der Platzfrage . Ob sich hohe Gebäude mit integrierten Energiespeichersystemen rentieren, wird sich erst zeigen.

Die Schwierigkeit bei derartigen Speicherlösungen ist die Statik der Gebäude und der vorhandene Platz . Kilometerlange Wasserrohrsysteme in den Wänden von Wolkenkratzern zu integrieren, bringt die herkömmlichen statischen Anforderungen ins Wanken.

Ein ähnliches Prinzip verfolgt eine weitere Lösung, die im Rahmen der Partnerschaft getestet werden soll. Dabei sollen in hohe Gebäudestrukturen ein ausgeklügeltes System aus Wasserrohren integriert werden.

Schwerkraft bei natürlichen Hängen

Neben den Gebäudelösungen arbeitet Energy Vault auch an Möglichkeiten, die Gravitation an natürlichen Abhängen für die Energieproduktion zu nutzen. Bei einem dieser vorgeschlagenen Lösungen hängen Gewichte an einem Seilbahn-ähnlichen Konstrukt, die beim Absinken elektrische Energie erzeugen sollen.

Eine weitere Energiespeicherlösung funktioniert ebenso wie ein Pumpspeicherkraftwerk. In modularen und skalierbaren Behältnissen wird das Wasser gelagert. Durch Druckrohrleitungen soll es von oben nach unten fließen und dabei eine Turbine antreiben.

