Wie sinnvoll eine Riesenbatterie für Österreich wäre

Riesenbatterien, so genannte Battery Energy Storage Systems, BESS, werden meist in Containern untergebracht

Für die Speicherung von erneuerbarer Energie wird anderswo auf gigantische Akkus gesetzt. In Österreich gibt es noch keine.

In Kalifornien schießen im ganzen Land riesige Batteriespeicher aus dem Boden. In der 100.000-Einwohner-Stadt Menifee zwischen Los Angeles und San Diego entsteht etwa gerade eine gigantische "Grid Battery", die bis zu 680 Megawatt Leistung ins Stromnetz schicken kann. Auf dem ehemaligen Gelände eines Gaskraftwerkes werden über 1.000 Container mit Batterien aus China aufgestellt. Der Aufbau dauert lediglich ein Jahr und soll im Sommer 2024 abgeschlossen sein. ➤ Mehr lesen: Wie zu viel Solarstrom Österreichs Netze belastet Die Anlage ist nicht einmal die größte ihrer Art in Kalifornien. Unter Gouverneur Arnold Schwarzenegger wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Energieversorger dazu verpflichtet, große Stromspeicher zu errichten. Damit soll massenhaft erzeugter Sonnenstrom auch bei Nacht ins Stromnetz fließen und fossile Kraftwerke entlasten. Die Maßnahme zeigt Wirkung. Am Abend des 16. April waren Batterien erstmals die größte Stromquelle im US-Bundesstaat, der mehr als 4 Mal so viele Einwohner wie Österreich hat.

Keine Hilfe bei aktuellen Engpässen Würde ein Batterie-Speicherkraftwerk nicht auch hierzulande Sinn ergeben, wo das Stromnetz beim Ausbau erneuerbarer Energien teilweise bereits an seine Grenzen stößt? Es kommt darauf an, lautet die Antwort von Expert*innen. "Eine Riesenbatterie würde gerade dort, wo aktuell die größten Probleme im Netz auftreten, nämlich im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz, kaum Verbesserungen bringen", sagt Robert Schürhuber vom Institut für Elektrische Anlagen und Netze der TU Graz. ➤ Mehr lesen: Solarenergie lange speichern: Diese Möglichkeiten gibt es Bei einer Photovoltaikanlage, die auf einem Hausdach installiert wird, würde nur ein lokal installierter Speicher das Stromnetz entlasten. Eine zentrale Riesenbatterie, die an das Hochspannungsnetz angeschlossen ist, kann Staus auf niedrigeren Spannungsebenen nicht auflösen. "Man bräuchte eher kleine Batterien, verteilt auf viele Standorte", sagt Schürhuber. Regionale Netzbetreiber dürfen die derzeit allerdings aufgrund der gesetzlichen Lage in Österreich nicht selbst errichten. "Die Möglichkeit, mit netzdienlichen Speichern zu arbeiten, würde für Verteilnetzbetreiber total Sinn machen, aber das ist nicht so vorgesehen", sagt Stefan Zach von der EVN. Der Grund dafür sei, dass Speicheranbieter laut einer EU-Vorgabe in einem Wettbewerb stehen müssten. Derzeit gebe es aber noch gar keinen Markt dafür und daher auch keine Anbieter.

Derzeit reichen Pumpspeicher noch aus Die Speicherfähigkeit des Stromnetzes zu erhöhen, sei eine wesentliche Voraussetzung für die Energiewende. Dabei gehe es sowohl um Lösungen, die Strom stunden- oder tageweise speichern können, als auch monatelang - etwa um Stromüberschüsse im Sommer im Winter nutzen zu können. Batterien eignen sich für die kurzfristige Speicherung. Durch sie kann man etwa in Sekundenbruchteilen einen Mangel an gerade angebotenem Strom ausgleichen und das Stromnetz stabil halten. Oder, wie in Kalifornien, Solarenergie auch in den Abendstunden abgeben. ➤ Mehr lesen: Wie erneuerbare Energie unterirdisch gespeichert wird Bei der Energiewende werden große Batteriespeicher eine wichtige Rolle spielen, derzeit komme Österreich aber noch gut mit seinen Pumpspeicherkraftwerken aus. "Aktuell haben wir ungefähr 3 Terawattstunden Speicherkapazität durch Pumpspeicher. Für die komplette Dekarbonisierung des Energiesystems bräuchten wir aber bis zu 20 Terawattstunden", sagt Christian Todem, Leiter Systementwicklung beim heimischen Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid. "Das zeigt, dass wir viel mehr an Speichern brauchen werden, als wir bisher haben."

34 Prozent Toggle Infobox beträgt der Anteil erneuerbarer Energiequellen in Österreich zurzeit. Auf das Jahr gerechnet reicht das bis zum heutigen 3. Mai. Das restliche Jahr sind wir quasi von Kohle, Öl und Erdgas abhängig, weshalb man auch vom "Tag der fossilen Abhängigkeit" spricht.

Der Erneuerbaren-Anteil in Österreich ist noch ausbaufähig © Österreichische Energieagentur