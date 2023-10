Super-Batterie des MIT könnte Energiespeicherung revolutionieren

Fundament als Super-Batterie

Es wäre denkbar, dass das betonierte Fundament eines Hauses einen solchen Superkondensator zum Speichern von Energie darstellt. Ein solcher Betonsockel wäre nicht einmal teuer als ein herkömmliches Fundament, weil die verwendeten Materialien praktisch allgegenwärtig und dadurch extrem günstig seien.

Wie tragfähig ein solcher Beton-Superkondensator ist, kommt auf das Gemisch an. Das Forschungsteam rechnet vor, dass ein ausreichend tragfähiger Betonwürfel mit einer Kantenlänge von 3,5 Meter und einem Volumen von rund 45 Kubikmeter ausreichen würde, um ungefähr 10 kWh an Energie zu speichern. Das wäre in etwa so viel Energie, wie ein Haushalt pro Tag verbraucht.

Parkplätze als Energiespeicher

Die MIT-Forschenden können sich auch ganze Straßenzüge oder Parkplätze vorstellen, die auf den betonierten Superkondensator aufbauen. In Zukunft könnten damit beispielsweise Elektroautos aufgeladen werden.

In den kommenden Monaten will das Forschungsteam einen solchen Kondensator aus Zement, Ruß und Wasser produzieren, der für den Häuserbau geeignet wäre. Damit soll die Machbarkeit eines derartigen Fundaments demonstriert werden.