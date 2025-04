Dieses Klo spart täglich über eine Million Liter Urin-Spritzer

Urinale gibt es seit dem 19. Jahrhundert, und sie gehören seitdem zur Grundausstattung öffentlicher Toiletten. Sie sind praktisch, haben aber ein Problem: Oft spritzt ein Teil des Urins auf den Boden. Forscher haben deshalb im Rahmen einer Studie nach der idealen Urinal-Form gesucht, damit das künftig verhindert wird.

„Die Oberflächen von Urinalen weisen eine deutlich höhere Bakterienkonzentration auf als herkömmliche Toiletten, wobei die Konzentration auf umliegenden Böden am höchsten ist“, sagen Forscher in einer neuen Studie. Das ist unhygienisch und kann die Toilettenbesucher im schlimmsten Fall sogar krank machen. Außerdem müssen die Klos deswegen öfter geputzt werden, was Kosten mit sich bringt und Wasser verschwendet.

Matten und Pickerl

In manchen Toiletten gibt es deshalb eigene Spritzschutzscheiben oder Matten. Manche Betreiber motivieren die Nutzer mit Stickern zum richtigen Zielen. Dank solcher Maßnahmen konnte man etwa die Reinigungskosten am Flughafen Schiphol in Amsterdam bereits um 8 Prozent verringern.

Anstelle von Ermahnungen setzten die Forscher nun jedoch auf Physik, um das Problem zu lösen. Sie erstellten dazu zunächst ein physikalisches Modell, das zeigt, wie sich ein Flüssigkeitsstrahl verhält, der auf eine Oberfläche des Urinals trifft.

Dann machten sie praktische Tests mit einer Kopie eines Urinstrahls, die dieselbe Geometrie wie eine menschliche Harnröhre hat. Im Anschluss schauten sie, wo die damit verteilte gefärbte Flüssigkeit landete.

Mit diesen Experimenten konnten die Forscher feststellen, wo und wie viel der Flüssigkeit verspritzt wird. Sie fanden etwa heraus, dass ein Auftreffwinkel des Urinstrahls von weniger als 30 Grad die Spritzer, die danebengehen, um 1,4 Prozent reduzieren kann.

Neue Urinalformen entwickelt

Auf Basis dieser Erkenntnisse entwarfen sie dann zwei neue Urinal-Designs namens Cornucopia und Nautilus.