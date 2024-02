Klodeckel beim Spülen oben oder unten? Neue Untersuchung überrascht

02.02.2024

Neue Studie klärt, ob weniger Partikel aus der Kloschüssel verteilt werden, wenn man vor dem Spülen den Klodeckel schließt.

Wenn man die Klospülung betätigt, wird nicht der ganze Inhalt der Kloschüssel fein säuberlich in den Abfluss befördert. Winzige Partikel werden durch den Luftzug bei der Spülung in die Höhe geschleudert. In solchen so genannten "Toilet Plumes" (zu Deutsch: Toilettenschwaden) können Bakterien und Viren verbreitet werden, etwa das Darmbakterium Escherichia coli. Nun wurde eine neue Studie veröffentlicht, die sich damit beschäftigt, ob Klodeckel dieser Verbreitung Einhalt gebieten können.

Überprüfung früherer Klostudien Wie Ars Technica berichtet, haben Wissenschaftler*innen der Universität von Arizona in einer öffentlichen Toilette und in einer Toilette in einem Privathaushalt untersucht, ob es einen Unterschied macht, wie sich winzige Tröpfchen aus der Kloschüssel verbreiten und wo in einem WC sie sich ablagern, wenn man den Klodeckel offen oder geschlossen hält. Frühere Studien (mit der Kreuzkontamination durch Klospülungen beschäftigen sich Forscher*innen anscheinend schon seit den 1950er-Jahren) hatten suggeriert, dass geschlossene Klodeckel aus hygienischer Sicht besser seien.