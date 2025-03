Starship Flug 8 steht an, hier findet ihr den Livestream

Geht alles nach Plan, soll Starship Flight 8 in der Nacht auf Freitag stattfinden.

Geht diesmal alles nach Plan und es kommt zu keiner erneuten Verschiebung, wird das Starship von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX in der Nacht auf Freitag um 0:30 zu einem erneuten Testflug abheben. Es wäre Testflug Nummer 8.

Ursprünglich hätte es am 3. März schon so weit sein sollen. Wenn diesmal nichts in die Quere kommt und ihr euch die Nacht um die Ohren schlagen wollt, gibt es einen Livestream. Zu finden ist er auf X sowie der Website von SpaceX.