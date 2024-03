Starship absolvierte bisher erfolgreichsten Testflug

Die mehr als 120 Meter hohe Starship-Rakete startete am Donnerstag um 14.25 Uhr MEZ erfolgreich ins All. Nach etwa 3 Minuten konnte sich die obere Stufe erfolgreich von der Booster-Stufe lösen. Der 71 Meter hohe Booster stützte in den Golf von Mexiko. Bei zukünftigen Missionen soll der Booster - wie die Falcon-9-Raketen von SpaceX - wieder auf der Erde landen und somit wiederverwendet werden können.

Die obere Stufe Starship führte im Weltraum einige Tests durch, wie etwa das Öffnen der Ladeluke. Künftig sollen mit dem Starship Satelliten ins All gebracht werden - 100 bis 150 Tonnen Nutzlast soll das Starship in die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) bringen können. Verzichtet man auf die Wiederverwendung der Rakete seien sogar 250 Tonnen möglich.

Die letzte Hürde - den Wiedereintritt in die Atmosphäre - konnte das Starship allerdings nicht meistern. Eigentlich sollten 18.000 sechseckige Hitzeschilde das Starship vor den enormen Temperaturen schützen, die beim Wiedereintritt entstehen. Das Starship-Team verlor bei dem Manöver allerdings den Kontakt zum Raumschiff, was auf Probleme hindeutet.