Mechazilla-Riesenroboter steckt SpaceX-Starship zusammen

Schon Anfang März soll die Riesenrakete Starship zum nächsten Testflug in den Orbit aufbrechen. Das hat Elon Musk vor Anfang der Woche bekannt gegeben. Auf dem Weltraumbahnhof Starbase im südlichen Texas laufen die Vorbereitungsarbeiten dafür bereits auf Hochtouren.

Erst am Dienstag hat SpaceX ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie das rund 120 Meter hohe Raketensystem auf der Startrampe zusammengesetzt wird. Die Chopstick-Arme des Mechazilla genannten Roboterturms heben das Starship an und platzieren es auf dem Super-Heavy-Booster.

