Warum Passagierflugzeuge nicht über dem Himalaya fliegen

11.01.2025

Internationale Flüge über die höchsten Berggipfel der Welt gibt es nicht. Aber warum eigentlich?

Ein Blick auf Flightradar24 genügt, um zu sehen, dass Passagierflugzeuge die Himalaya-Region und Tibet meiden. Das gesamte Gebiet ist meist frei von irgendwelchen internationalen Linienflügen. Aber warum ist das so? ➤ Mehr lesen: Möglicher Erstflug von Chinas mysteriösem Kampfflugzeug

Der Luftraum über Tibet und dem Himalaya ist stets frei von Flugzeugen. © Screenshot / flightradar24

Sicherheit und Militär Es ist nicht so, dass moderne Flugzeuge nicht in der Lage wären, die hohen Berggipfel zu überfliegen. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, dann suchen sie sich eine alternative Route. Die Gründe dafür sind in erster Linie mit Sicherheitsaspekten zu erklären. Tibet macht hier eine Ausnahme. Die umstrittene Gebirgsregion wird bekanntlich von China kontrolliert. Dort finden regelmäßig größere Militärmanöver statt, weshalb China den Luftraum über Tibet nur in Ausnahmefällen für ausländische Maschinen freigibt. ➤ Mehr lesen: Unfassbarer Start einer Boeing 737 im Sturm

Kein Spielraum für Fehler Am südlichen Rande des tibetischen Hochlandes erstreckt sich das eigentliche Himalaya-Gebirge über eine Länge von mehr als 2.300 Kilometer - von Pakistan, Indien, Nepal und China bis nach Bhutan und Myanmar. Dort befinden sich die höchsten Gipfel der Erde, die bis zu 8.848 Meter in die Höhe ragen. Die durchschnittliche Höhe der Region liegt bei ungefähr 6.000 Meter. Für Passagierflugzeuge bedeutet das wenig Spielraum für etwaige Fehler. Wenn es etwa zu einem Druckabfall in der Kabine kommt, muss die Maschine schnellstmöglich in eine niedrigere Flughöhe ausweichen. Würde sich das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt über dem Himalaya befinden, wäre es unmöglich ein solches Manöver durchzuführen. ➤ Mehr lesen: Blended-Wing: Sind diese futuristischen Flugzeuge die Zukunft?

Keine Flughäfen in Reichweite Ähnlich sieht es mit Ausweichflughäfen für Notfälle aus. In der gesamten Himalaya-Region gibt es kaum Landebahnen, die von großen Passagiermaschinen angesteuert werden können. Es bieten sich nur Kathmandu in Nepal und Lhasa in Tibet an. Ein weiterer Grund sind Klarluftturbulenzen. Diese unvorhersehbaren, so genannten Clear-Air-Turbulences treten häufiger über Gebirgsregionen auf als über flachem Terrain. Die Luftströmungen über hohe Berggipfel sind schwer zu berechnen und sehr unregelmäßig. Auch im Falle von heftigen Turbulenzen hätten die Passagiermaschinen über den Himalaya keinen Spielraum um auszuweichen und in eine niedrigere Flugbahn zu wechseln. ➤ Mehr lesen: Warum der Klimawandel schwere Turbulenzen beim Fliegen fördert