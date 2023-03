Warum der Klimawandel schwere Turbulenzen beim Fliegen fördert

Jedes Jahr treffen Flugzeug durchschnittliche auf 5.500 schwere Turbulenzen , wie Pilot*innen in ihren Berichten festhalten. Solche Szenarien werden sich in Zukunft häufen , sind sich Wissenschafter*innen einige. Verantwortlich dafür ist der Klimawandel .

Erst vor wenigen Tagen wurden 7 Personen verletzt als ein Airbus A330 der Lufthansa in schwere Turbulenzen geraten ist. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie schwer die Kabine des Flugzeuges dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Klarluftturbulenzen treten in der Regel dann auf, wenn größeren Luftmassen mit stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufeinandertreffen. Für ein Flugzeug bedeutet dies meist eine ungewollt starke Höhenänderung, was oft als eine Art Luftloch aufgefasst wird.

Jetstreams werden schneller und instabiler

Das Phänomen Clear-Air-Turbulences tritt meist in Bereichen von Jetstreams auf - vor allem dann, wenn ein Jetstream durch Windscherungen instabil ist. Und genau diese Turbulenzen verursachenden Windscherungen haben seit 1979 über den Nordatlantik um 15 Prozent zugenommen.

Weil die Temperatur in der Troposphäre kontinuierlich zunimmt, die Stratosphäre sich aber abkühlt, würden instabile Jetstreams mit Windscherungen immer häufiger auftreten, erklärt die Meteorologin Isabel Shmith in einem aktuellen Fachartikel.

Die Temperaturunterschiede zwischen den beiden Schichten erhöht demnach die Geschwindigkeit der Jetstreams, was in instabileren Windströmungen resultiert. All das passiert genau in jenen Höhenregionen, in denen Passagierflugzeuge unterwegs sind, sodass Clear-Air-Turbulencen in den kommenden Jahren zunehmen werden.