Schockmoment auf Video: Cessna kollidiert beinahe mit Boeing

Es haben nur wenige Meter gefehlt ansonsten wäre es zu einer Katastrophe gekommen, wie wohl Dutzende Menschenleben gefordert hätte. Im US-Bundesstaat Florida hat eine startende Boeing 757 von Delta Airlines nur ganz knapp eine einmotorige Cessna verfehlt.

Zugetragen hat sich der Vorfall bereits im August. Beide Flugzeuge sind vom Flughafen in Orlando gestartet und wurden vom Tower offenbar auf Kollisionskurs geschickt. Wie knapp der Passagierjet an der kleinen Cessna vorbeigeflogen ist, ist in dem Video zu sehen.