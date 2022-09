"Geisterflug" stürzt über Europa ab: Was dahinter stecken könnte

Nach dem Flugzeugabsturz in der Ostsee vermutet ein Experte einen Druckabfall in Kabine als Unglücksursache.

Nach einem rätselhaften Absturz eines in Österreich registrierten Flugzeugs in der Ostsee fehlt weiterhin jede Spur von den Insassen. Nach Angaben des lettischen Seerettungskoordinationszentrums seien bei der nächtlichen Suchaktion ein Wrack und Trümmerteile im Meer entdeckt worden. Bis Montagfrüh wurden aber noch keine Passagiere gefunden, sagte Behördenleiter Peteris Subbota im lettischen Fernsehen.

Das Privatflugzeug vom Typ Cessna 551 mit der Kennung OE-FGR war am Sonntag auf dem Weg von Spanien nach Köln bis über die Ostsee geflogen und dort am Abend vor der Küste Lettlands ins Meer gestürzt. Nach Informationen, die dem Rettungsdienst vorliegen, befanden sich 4 Personen an Bord.

Experte vermutet Druckabfall als Unfallursache

Viele Fragen zum Unglück und dessen Ursache blieben am Montag weiter offen. Der Flugsicherheitsexperte Hans Kjäll vermutet nach Angaben des schwedischen Rundfunksenders SVT, dass es einen Druckabfall in der Kabine des Flugzeugs gegeben haben könnte, worauf die Insassen bewusstlos geworden seien. Der Autpilot könnte das Flugzeug noch so lange in der Luft gehalten haben, bis der Treibstoff ausging.

Das Flugzeug sei in einer Höhe von etwa 11.000 Metern unterwegs gewesen, wo der Luftdruck niedrig sei. Komme es in solch einer Höhe zu einem Druckabfall, könne man damit rechnen, bewusstlos zu werden, sagte er demnach. Auch sei die Kommunikation mit dem Flugzeug vor dem Unfall für lange Zeit unterbrochen gewesen. Aufsteigende Kampfjets konnten auch keine visuelle Kommunikation mit dem Piloten herstellen bzw. niemandem im Cockpit sehen.