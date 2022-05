Absturzfotos per AirDrop verschickt: Fluggäste verfallen in Panik

Als eine Maschine von AnadoluJet am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv zur Startbahn rollte und sich gerade für den Takeoff bereit machte, haben zahlreiche Passagiere mehrere Fotos von einem Flugzeugabsturz auf ihren Handys erhalten. Offenbar wurden die Bilder per AirDrop an zahlreiche iPhones der Fluggäste verschickt.

Unter den Passagieren ist daraufhin Panik ausgebrochen. "Eine Frau wurde ohnmächtig, eine andere hatte eine Panikattacke", heißt es von einem israelischen TV-Sender und beruft sich auf die Aussagen einer Frau, die an Bord der Maschine war.