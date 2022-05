Kurioser Vorfall: Flugzeug ohne Pilot stürzt auf Wohnhaus

Ein besonders bizarrer Vorfall hat sich in der kanadischen Kleinstadt Medicine Hat ereignet. Dort ist ein Flugzeug auf ein Wohnhaus gestürzt. In dem Kleinflugzeug war allerdings niemand am Steuer.

Die Einsatzkräfte trafen am 2. Mai bei einer Wohnanlage ein und rechneten bereits mit dem Schlimmsten. Sie wurden alarmiert, weil ein Flugzeug in der Siedlung abgestürzt war. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, auch der Schaden an dem Haus hielt sich weitgehend in Grenzen.

Was aber alle stutzig machte, war der Umstand, dass von einem Piloten oder einer Pilotin jede Spur fehlte. Wie konnte also ein herkömmliches Kleinflugzeug vom Typ Bellanca Citabria auf ein Wohnhaus stürzen, ohne dass jemand das Flugzeug steuerte?