Chinas Hyperschall-Jumbojet ist 3-mal so schnell wie die Concorde

Die Strecke London nach New York könnte man damit in unter einer Stunde zurücklegen.

Chinesische Forscher arbeiten an einer Art Hyperschall-Jumbojet . Das geht aus einem Bericht der South China Morning Post (SCMP) hervor . Demnach wurde ein Prototyp des Hyperschall-Flugzeugs mit ungewöhnlich großem Rumpf in der Wüste Gobi getestet. Dabei erreichte er eine Geschwindigkeit von Mach 6,56 - mehr als das Sechsfache der Schallgeschwindigkeit.

➤ Mehr lesen: NASA wird leises Überschallflugzeug mit einer F-15 jagen

Das getestete maßstabsgetreue Flugzeugmodell könnte theoretisch die Strecke von Peking nach New York in nur 2 Stunden zurücklegen. Derzeit gibt es keine Airline, die die chinesische Hauptstadt direkt mit New York verbindet. Würde man es mit einem modernen Langstreckenjet machen, würde die Reisezeit etwa 12 bis 14 Stunden betragen. Die Strecke von London nach New York wäre mit dem Hyperschall-Passagierflugzeug in unter einer Stunde möglich.

Das Besondere des Konzepts ist seine Form. So sind Hyperschallfluggeräte üblicherweise eher dünn und lang. Das chinesische Fluggerät hat hingegen einen dicken und runden Rumpf und einen großen Flügel auf der hinteren Seite. Durch die Form soll das Hyperschallflugzeug in der Zukunft genauso viele Passagiere oder so viel Fracht transportieren können, wie die heutigen Jumbo-Jets.

Fotos zeigen den Prototyp, offenbar nachdem er nach dem Testflug abgestürzt ist.