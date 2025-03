Type 05: China baut neuen Schwimmpanzer mit ferngesteuertem Turm

Bei unbemannten Türmen können alle Funktionen aus der Wanne heraus gesteuert werden. Daher werden sie auch ferngesteuerte Türme genannt. Die Position des Schützen und des Ladeschützen (wird durch einen Autolader ersetzt) entfällt dadurch.

Mehr Schutz für die Besatzung

Abgesehen vom geringeren Personalbedarf, ist die Crew in der Wanne besser geschützt, weil die stärker gepanzert ist als der Turm. Zudem ist sie so weiter von der Munition entfernt. Wird der Turm getroffen, kann die darin gelagerte Munition zu brennen beginnen und in einer Kettenreaktion explodieren (Cook-Off). Ist das der Fall, ist die Überlebenschance für die Besatzung in der Wanne viel höher als im Turm.