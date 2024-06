Leopard 2 A-RC 3.0: Das ist Deutschlands neuer Kampfpanzer

Die Verteidigungsmesse Eurosatory 2024 findet am 17. Juni in Paris statt. Dort soll der Kampfpanzer Leopard 2 A-RC 3.0 vorgestellt werden - die neueste Version der deutschen Leopard-Panzerserie.

Hersteller des Leopard 2 A-RC 3.0 ist der deutsch-französische Konzern KNDS , der auch am Main Ground Combat System (MGCS) beteiligt ist. Dieser soll etwa ab 2040 den deutschen Leopard 2 und den französischen Leclerc ersetzen.

Der Leopard 2 A-RC 3.0 könnte eine Zwischenlösung für den Übergang von Leopard 2 zu MGCS darstellen. Damit tritt er in den direkten Konkurrenzkampf zum Rheinmetall Panther KF51 , der, zumindest inoffiziell, ebenfalls als Übergangsmodell zum MGCS positioniert wurde.

Gegenüber dem KF51 und auch dem Leopard 2, hat der A-RC 3.0 einen gewaltigen Vorteil: Der Turm des Kampfpanzers ist unbemannt. Die gesamte Besatzung sitzt in der Wanne des Panzers.

Vorteile eines unbemannten Turms

Unbemannte Türme gelten als logische Entwicklung bei Kampfpanzern. Die Besatzung ist in der Wanne besser geschützt. Der Turm kann kompakter und mit weniger Panzerung gebaut werden, was Gewicht einspart. Und weil er kleiner ist, kann er schwerer getroffen werden.

Durch den unbemannten, flachen Turm soll die Angriffsfläche des Panzers laut KNDS um 30 Prozent verringert worden sein. Die Höhe des Turmdachs wird mit 2,44 Meter angegeben.

Allerdings gibt es noch keine reale Kampferfahrung mit unbemannten Türmen bei Kampfpanzern. Die USA wollen so einen Turm beim kommenden M1E3 einsetzen, der frühestens 2029 in Dienst gestellt werden soll.

Am nächsten zu einem serienreifen Kampfpanzer mit unbemanntem Turm ist Russland mit dem T-14 Armata. Die bisher an die Truppen ausgelieferten Erprobungsexemplare dürften aufgrund von Getriebeproblemen nur begrenzt einsatzfähig sein. In der Ukraine wurde er, trotz früherer Behauptungen, noch nicht eingesetzt.